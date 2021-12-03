Гравець лісабонської Бенфіки Хоссейн Тайєбі долучився до розгрому угорського Халадаша (8:3), оформивши розкішний дубль – один із голів приголомшив навіть партнерів по команді.

Бенфіка розбила Халадаш з непристойним рахунком 8:3, а Тайєбі став однією із головних зірок матчу, забивши одразу два розкішних голи.

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Перший з них потрібно бачити – іранець стояв спиною до воріт, правою ногою покотив м'яч, а лівою миттєво закинув у ворота. Голкіпер не міг очікувати на такий підступний удар. Майже одразу Хоссейн забив вдруге: після перехоплення біля власних воріт Тайєбі шведою закинув за комірець голкіперу.

Додамо, що Бенфіка є суперником Урагану з Івано-Франківська та очолює групу D, набравши 6 очок. Окрім Халадаша, жертвами лісабонців став український клуб, який вчора програв "орлам" 4:0. Наразі Ураган поділяє 2-3 місця з Леванте, маючи в активі по 3 очки. З групи виходить лише одна команда – одразу до півфіналу футзальної Ліги чемпіонів.

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