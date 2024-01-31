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Барселона надеется уговорить Жирону отпустить капитана Алейша Гарсию.
"Кулес" зимой рассчитывали усилить линию полузащиты, впрочем, финансовые проблемы помешали планам руководства. Несмотря на это, Барселона не намерена отказываться от трансфера Алейша Гарсии.
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Как сообщает Mundo Deportivo, в январе "блаугранас" начали работу над подписанием 26-летнего игрока будущим летом. Барселона рассчитывает снизить цену за полузащитника с 20 до 14 млн евро. В сделку могут включить одного из трех игроков: Пабло Торре или Эрика Гарсию, которые выступают за Жирону на правах аренды, или Ориоля Ромеу, который перешел в Барселону прошлым летом.
Контракт Гарсии с Жироной действует до лета 2026 года. В текущем сезоне он сыграл в 24 матчах, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
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