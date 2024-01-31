"Кулес" зимой рассчитывали усилить линию полузащиты, впрочем, финансовые проблемы помешали планам руководства. Несмотря на это, Барселона не намерена отказываться от трансфера Алейша Гарсии.

Барселона нашла сенсационную замену Хави – Лапорта попытается уговорить легенду возобновить тренерскую карьеру

Как сообщает Mundo Deportivo, в январе "блаугранас" начали работу над подписанием 26-летнего игрока будущим летом. Барселона рассчитывает снизить цену за полузащитника с 20 до 14 млн евро. В сделку могут включить одного из трех игроков: Пабло Торре или Эрика Гарсию, которые выступают за Жирону на правах аренды, или Ориоля Ромеу, который перешел в Барселону прошлым летом.

Контракт Гарсии с Жироной действует до лета 2026 года. В текущем сезоне он сыграл в 24 матчах, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Жирона вернула лидерство, приблизив Бенитеса к отставке – Довбика остановил сейв тура, Цыганков упустил супершанс