В матче против Кадиса в составе каталонцев не было бразильского игрока. Можно было подумать, что главный тренер Барселоны предоставил ему отдых, но причина была другой, сообщает Mundo Deportivo.

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Во время первого матча против Манчестер Юнайтед в Лиге Европы Рафинья был заменен на 82 минуте. Игрок был так взбешен, что ударил по холодильнику с напитками, а затем кулаком по сиденью несколько раз. После этого он почувствовал боль в колене. Именно поэтому вингер не смог появиться на поле в матче против Кадиса.

В этом сезоне в активе Рафиньи 7 голов и 9 результативных передач в 33 играх за Барселону во всех турнирах.

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