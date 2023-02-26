Зірка Барселони отримав курйозну травму після удару по холодильнику у матчі з Манчестер Юнайтед
Вінгер Барселони Рафінья отримав пошкодження через свою емоційність.
В матчі проти Кадіса у складі каталонців не було бразильського гравця. Можна було подумати, що головний тренер Барселони надав йому відпочинок, але причина була іншою, повідомляє Mundo Deportivo.
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Під час першого матчу проти Манчестер Юнайтед в Лізі Європи Рафінью замінили на 82 хвилині. Гравець був такий розлючений, що вдарив по холодильнику з напоями, а потім кулаком по сидінню декілька разів. Після цього він відчув біль у коліні. Саме через це вінгер не зміг з’явитися на полі в матчі проти Кадіса.
В цьому сезоні в активі Рафіньї 7 голів та 9 результативних передач у 33 іграх за Барселону у всіх турнірах.
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