Руководство "синих" стремится усилить линию полузащиты. Челси летом попытается подписать лидера Барселоны Френки де Йонга.

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Как сообщает Todofichajes, лондонцы не могут себе позволить заплатить полную трансферную цену, которая составляет около 80 миллионов евро, поскольку имеют проблемы с финансовым фэйр-плей. Чтобы осуществить переход нидерландского игрока, руководство Челси готово предложить 40 млн и включить в сделку Михаила Мудрика. Не исключается, что украинец может оказаться в аренде в Барселоне с обязательным правом выкупа.

Фрэнки де Йонг – самый высокооплачиваемый игрок Барселоны с зарплатой в 38 млн брутто. Президент каталонцев Жоан Лапорта уговаривает нидерландца снизить свою зарплату, чтобы облегчить финансовое положение клуба. Впрочем, полузащитник пока отказывается от такой идеи. Если поступит весомое предложение от Челси, то Барселона будет вынуждена его рассмотреть.

Напомним, что Михаил Мудрик присоединился к Челси в январе 2023 года из Шахтера за 70 миллионов евро, а еще 30 млн украинский клуб может получить в виде бонусов.

В общем украинский вингер сыграл за лондонцев в 42 матчах, в которых забил четыре гола и оформил пять ассистов.

Челси вышел в 1/8 финала Кубка Англии, уверенно переиграв Астон Виллу – Мудрик не получил ни одной минуты