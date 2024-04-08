В возрасте 77 лет умер Джо Киннир, информирует BBC. С 2015-го его жизнь была омрачена деменцией.

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Уроженец Дублина дебютировал за первую команду Тоттенхэма в 1965 году и задержался на десять сезонов. Защитник провел за "шпор" 258 матчей, став частью одного из самых успешных периодов в истории клуба (Кубок УЕФА-1972, Кубок Англии, два Кубка лиги и Суперкубок Англии). После лондонцев Киннир отбегал всего один сезон за Брайтон, повесив бутсы в 29 лет. В составе сборной Ирландии провел 26 матчей.

Не менее насыщенной оказалась тренерская карьера Киннира – сборные Индии, Непала, "Сумасшедшая банда" Винни Джонса в Уимблдоне, Лутон, Ноттингем Форест, Ньюкасл. В сезоне 1993/94 ирландец привел Уимблдон к сенсационному шестому месту в АПЛ, за что получил награду "менеджер года". В Ньюкасле дела шли не так хорошо – Киннир вынужденно заменил Кевина Кигана и на первой пресс-конференции обругал журналистов (насчитали более 50 матов). Также Джо имел проблемы с сердцем, из-за чего несколько раз приостанавливал карьеру.

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