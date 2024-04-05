Верить в себя и упорно работать надо всегда – доказано Ником Поупом. Уникальная история вратаря Ньюкасла, который недавно столкнулся с очередными испытаниями.

Футбол стоит обожать не только за победы и красивые голы. Здесь случаются такие жизненные сюжеты, которым позавидуют даже голливудские сценаристы. Путь Ника Поупа на вершину – один из таких. Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о кипере Ньюкасла, который в 31 год дебютировал в Лиге чемпионов.

19 сентября 2023-го Ньюкасл оформил большой камбэк. "Сороки" вернулись на групповой этап ЛЧ после 20-летней паузы. Главным героем встречи на Сан-Сиро стал дебютант Лиги чемпионов Ник Поуп. Вратарь гостей парировал шесть ударов в течение первых 20 минут матча. А всего Поуп оформил восемь сейвов (семь из них до перерыва, что позволило Милану установить клубный рекорд по количеству ударов в створ в течение тайма).

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"Ник был выдающимся, – восхищался своим подопечным Эдди Хау. – Не так много вратарей способны на такие сейвы, а его передачи под давлением были прекрасными. Он сделал очень много для игры "на ноль", как и наша линия обороны".

После магической ночи на Сан-Сиро вратарь Ньюкасла отыграл в турнире еще четыре поединка, в которых пропустил пять мячей. Но даже при таких обстоятельствах Поуп все еще находится в топе вратарей турнира по количеству сейвов. Всего у Ника 26 парированных ударов – лучший показатель только у шести голкиперов. Это при том, что лидер ЛЧ Алекс Мерет с 32 сейвами сыграл на три матча больше.

Выступление Поупа в Лиге чемпионов – своеобразный тизер его карьеры. Парень, который находился на футбольном дне стал одним из самых обсуждаемых вратарей Англии. Только единицы могут повторить этот путь.

Ник с детства бредил футболом и своим любимым клубом. Ипсвич был для него всем. Парень всегда мечтал защищать ворота "синих", однако в 16 лет он оказался ненужным Ипсвичу.

Это были несколько дней, которые вместили в себя много слез. Это был тяжелый момент моей жизни, ведь я провел в клубе шесть лет. Это стало частью моей жизни изо дня в день, из неделю в неделю, – делился воспоминаниями Поуп.

В интервью для The Athletic отец Ника, Дэвид Поуп, рассказывал, что решение Испвича было в определенной степени прогнозируемым, но от этого не менее болезненным для семьи. Ник и его старший брат Джош (также вратарь) посещали все матчи Ипсвича, а глава семейства владел абонементом на Портман-роуд в течение 42 лет.

Ник не нашел других вариантов для надлежащего развития, поэтому подался в Бери Таун, команду с непрофессиональной Non-League (это не валлийские старые знакомые Динамо). О большом футболе тогда никто не думал, поэтому парень сосредоточился на учебе в колледже, устроился продавцом в магазин одежды Next и работал молочником в своем родном городе Сохэм, Кембриджшир. Да, Ник просто доставлял молоко.

Мой день начинался в 4 утра. Я не получал большой зарплаты – всего несколько фунтов в неделю. Но это позволило мне сыграть 150 матчей за три года – такой показатель невозможен в академическом футболе. Благодаря этому я попал в мужскую игру в юном возрасте. Это дало мне трамплин и помогло расти как футболисту. Я как будто получил глоток свежего воздуха. Не поймите меня неправильно, я был опустошен, но это дало мне толчок и заставило изменить мою жизнь.

Приобщился к прогрессу молодого кипера Ричард Уилкинс, тренер Бери Таун. "Сила его удара была очень плохой. Ник едва мог выбить мяч из штрафной площади. Мы над этим интенсивно работали, и теперь он выбивает мяч далеко. Некоторых ребят выгоняют из команды в 16 лет, и их футбольная карьера идет неправильным путем. Но Ник продолжал учиться, упорно работать. Он хотел играть на самом высоком уровне и просто верил в себя", – объяснял Уилкинс секрет успеха подопечного.

Поуп изрядно погрузился в трясину английского футбола и играл на сельских стадионах. "Думаю, это был седьмой дивизион. Если честно, некоторые места вы можете даже не найти на карте. Наши матчи посещали десять человек и собака", – в этих словах Ника чувствуется весь антураж футбольного подземелья.

Пройдет несколько лет, Ник дебютирует за сборную Англии и попадет в заявку на чемпионат мира. Осенью 2022-го Поуп ошибся в матче Лиги наций против Германии (3:3). "Очевидно, это не было идеальное выступление, но это часть работы вратаря. После той игры я получил несколько смс, и создавалось впечатление, как будто кто-то умер, впрочем я воспринимаю это иначе", – говорил вратарь.

В 2011-м Поуп вытащил счастливый билет, когда в низинах английского футбола его заметили представители Чарльтона. Впрочем Нику никто не гарантировал места в составе. Поэтому ему пришлось уйти в аренду. Во много аренд.

"Чарльтон отдавал меня в аренду шесть или семь раз: Йорк Сити, Бери, Веллинг Юнайтед... Это путешествие, которым я действительно невероятно горжусь. Аренды были очень полезными и помогли мне на пути к Премьер-лиге. Я совершенствовался там как игрок. Мне пришлось выступать в командах с разным стилем футбола и это прекрасное образование", – уверяет Ник Поуп.

Стабильность в карьере вратаря появилась в 2016-м, когда он перебрался в Бернли. Кто знает, какой была бы следующая остановка Поупа, если бы не травма коллеги Тома Хитона. Дублер воспользовался своим шансом, выдал четыре топовых сезона в АПЛ и заслуженно пошел на повышение в Ньюкасл за 10 миллионов фунтов стерлингов.

Когда Поуп получил вознаграждение за старания, установил ряд рекордов, завоевал сердца болельщиков, сыграл в Лиге чемпионов, на его пути возникло очередное испытание. Серия травм оставила Ника без футбола на полгода – в этом сезоне он больше не сыграет. Вскоре ему исполнится 32, а впереди будет тяжелый этап набора оптимальной формы и борьба за место в составе. Однако, зная, какие препятствия Ник Поуп преодолевал в прошлом, списывать его слишком рано. Этот парень выбирался и не из таких сложных ситуаций.