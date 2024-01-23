Звезда Аль-Хиляля последует примеру экс-капитана Ливерпуля – он попросился обратно в свой клуб через полгода после ухода
Полузащитник Аль-Хиляля Сергей Милинкович-Савич хочет вернуться в европейский клуб.
Бывший капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон бросил Саудовскую Аравию и присоединился к Аяксу, дав пример другим игрокам, уставшим от Ближнего Востока.
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Как сообщает Goal, Сергей Милинкович-Савич хочет покинуть Аль-Хиляль, к которому присоединился летом за 40 миллионов евро из Лацио. Отмечается, что сербский игрок встретился со своими бывшими одноклубниками из итальянского клуба в аэропорту Эр-Рияда после их поражения в Суперкубке Италии. Тогда он сказал им, что хочет вернуться в команду.
В текущем сезоне Сергей Милинкович-Савич сыграл за Аль-Хиляль в 22 матчах. В его активе девять голов и пять ассистов.
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