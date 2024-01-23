Бывший капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон бросил Саудовскую Аравию и присоединился к Аяксу, дав пример другим игрокам, уставшим от Ближнего Востока.

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Как сообщает Goal, Сергей Милинкович-Савич хочет покинуть Аль-Хиляль, к которому присоединился летом за 40 миллионов евро из Лацио. Отмечается, что сербский игрок встретился со своими бывшими одноклубниками из итальянского клуба в аэропорту Эр-Рияда после их поражения в Суперкубке Италии. Тогда он сказал им, что хочет вернуться в команду.

В текущем сезоне Сергей Милинкович-Савич сыграл за Аль-Хиляль в 22 матчах. В его активе девять голов и пять ассистов.

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