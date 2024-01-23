Колишній капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон покинув Саудівську Аравію і приєднався до Аякса, подавши приклад іншим гравцям, які втомилися від Близького Сходу.

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Як повідомляє Goal, Сергєй Мілінковіч-Савіч хоче покинути Аль-Хіляль, до якого приєднався влітку за 40 мільйонів євро з Лаціо. Зазначається, що сербський гравець зустрівся зі своїми колишніми одноклубниками з італійського клубу в аеропорту Ер-Ріяда після їхньої поразки в Суперкубку Італії. Тоді він сказав їм, що хоче повернутися в команду.

У поточному сезоні Сергєй Мілінковіч-Савіч зіграв за Аль-Хіляль у 22 матчах. В його активі дев'ять голів та п'ять асистів.

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