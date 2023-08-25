Лига Европы: Аякс хет-триком Кудуса разбил команду украинца, Коваль пропустил от фарерцев
Плей-офф квалификации Лиги Европы подарил ряд ярких матчей. Аякс устроил избиение соперника.
Богдан Михайличенко только формально принял участие в победном матче загребского Динамо. Украинец вышел на 89-й минуте вместо героя встречи Иванушеца, оформившего гол+пас. Динамо одолело пражскую Спарту и сделало заявку на групповой этап.
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Игорь Пластун отсидел в запасе весь матч Лудогорца с Аяксом. При отсутствии украинца над болгарской обороной просто издевались. Кудус, которого все лето торгуют клубы АПЛ, отличился хет-триком. Самым красивым был первый гол.
Максим Коваль пропустил от главной сенсации этого евросезона. Фарерский Клаксвик наделал шума в Лиге чемпионов, а теперь чуть не обыграл Шериф. Да Силва пробил Коваля в начале второго тайма, но Ньйом сравнял счет.
Максим Таловеров сыграл впервые после возвращения в ЛАСК. Украинский защитник вышел на финальные 25 минут. ЛАСК сразу после его появления пропустил со стандарта (вины Максима нет), но удержал победу над Зриньски.
Лига Европы, плей-офф квалификации, первые матчи
Хекен – Абердин – 2:2
Голы: Лаюни, 36, Садик, 69 (пен) – Миовски, 75, Девлин, 79
Динамо Загреб – Спарта Прага – 3:1
Голы: Шпикич, 44, Перич, 59, Иванушец, 61 – Крейчи, 39
Лудогорец – Аякс – 1:4
Голы: Вердон, 69 (пен) – Кудус, 16, 18, 50, Бробби, 40
Олимпия – Карабах – 0:2
Голы: Медина, 32, Андраде, 44
Слован Бр – Арис – 2:1
Голы: Толич, 34, Стрелец, 57 – Майямбелла, 74
Унион Сен-Жилуаз – Лугано – 2:0
Голы: Экерт, 8, Терхо, 71
Клаксвик – Шериф – 1:1
Голы: Да Силва, 52 – Ньом, 73
ЛАСК – Зриньски – 2:1
Голы: Жуль, 4, 12 – Билбия, 71
Олимпиакос – Чукарички – 3:1
Голы: Эль-Кааби, 3, 40, Фортунис, 16 – Младинович, 90+2