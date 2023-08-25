Богдан Михайличенко только формально принял участие в победном матче загребского Динамо. Украинец вышел на 89-й минуте вместо героя встречи Иванушеца, оформившего гол+пас. Динамо одолело пражскую Спарту и сделало заявку на групповой этап.

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Игорь Пластун отсидел в запасе весь матч Лудогорца с Аяксом. При отсутствии украинца над болгарской обороной просто издевались. Кудус, которого все лето торгуют клубы АПЛ, отличился хет-триком. Самым красивым был первый гол.

MOHAMMED KUDUS (2000) WITH A LOVELY FINISH FOR THE OPENER!pic.twitter.com/aK3Iq6hEza — Football Report (@FootballReprt) August 24, 2023

Максим Коваль пропустил от главной сенсации этого евросезона. Фарерский Клаксвик наделал шума в Лиге чемпионов, а теперь чуть не обыграл Шериф. Да Силва пробил Коваля в начале второго тайма, но Ньйом сравнял счет.

PATRICK DA SILVA HEADS KÍ KLAKSVÍK INTO THE LEAD!!!

LUC KASSI WITH A LOVELY ASSIST!!!

️ @SJTJustThatpic.twitter.com/E0cyVK20uu — Football Report (@FootballReprt) August 24, 2023

Максим Таловеров сыграл впервые после возвращения в ЛАСК. Украинский защитник вышел на финальные 25 минут. ЛАСК сразу после его появления пропустил со стандарта (вины Максима нет), но удержал победу над Зриньски.

Лига Европы, плей-офф квалификации, первые матчи

Хекен – Абердин – 2:2

Голы: Лаюни, 36, Садик, 69 (пен) – Миовски, 75, Девлин, 79

Динамо Загреб – Спарта Прага – 3:1

Голы: Шпикич, 44, Перич, 59, Иванушец, 61 – Крейчи, 39

Лудогорец – Аякс – 1:4

Голы: Вердон, 69 (пен) – Кудус, 16, 18, 50, Бробби, 40

Олимпия – Карабах – 0:2

Голы: Медина, 32, Андраде, 44

Слован Бр – Арис – 2:1

Голы: Толич, 34, Стрелец, 57 – Майямбелла, 74

Унион Сен-Жилуаз – Лугано – 2:0

Голы: Экерт, 8, Терхо, 71

Клаксвик – Шериф – 1:1

Голы: Да Силва, 52 – Ньом, 73

ЛАСК – Зриньски – 2:1

Голы: Жуль, 4, 12 – Билбия, 71

Олимпиакос – Чукарички – 3:1

Голы: Эль-Кааби, 3, 40, Фортунис, 16 – Младинович, 90+2