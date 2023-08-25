Кудус оформил хет-трик в ворота Лудогорца в матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Благодаря этому Аякс одержал выездную победу над командой Пластуна, просидевшего 90 минут в запасе.

Лига Европы: Аякс хет-триком Кудуса разбил команду украинца, Коваль пропустил от фарерцев

После финального свистка Кудус сказал журналистам: "Думаю, это мой последний матч за Аякс. Но посмотрим, что произойдет в ближайшие дни. Переговоры продолжаются. Ждем, как все решится".

Мохаммеда все лето пытаются подписать клубы АПЛ, в том числе Челси и Брайтон. Ближе всех к успеху Вест Хэм, который предлагает Аяксу 38 миллионов фунтов. "Вест Хэм? Хороший клуб!" – добавил вчера ганец.

В прошлом сезоне Кудус отыграл за Аякс 42 матча, отличился 18 голами и 7 ассистами. Особенно ярко хавбек выступил на групповом этапе ЛЧ – 4+2 в 6 турах.