Лідс – Манчестер Сіті

3 жовтня, 19:30. Лідс, Елланд Роад.

Пряма трансляція на Setanta Sports.

Чому потрібно подивитися: Гвардіола їде в гості до свого ідеологічного наставника. В 4-му турі новачок АПЛ Лідс прийматиме Манчестер Сіті, який вже встиг зазнати першого фіаско в чемпіонаті. Натомість Лідс стартував доволі вдало – після поразки від Ліверпуля йоркширці переграли Фулхем та Шеффілд Юнайтед. Перед звітним поєдинком Лідс випереджає Ман Сіті на 3 очки – щоправда, "містяни" мають гру в запасі.

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У минулому турі Сіті зганьбилися в домашньому матчі з Лестером, пропустивши 5 голів на Етіхаді. Проти Лідса осічки бути не може, інакше команда Гвардіоли ризикує відпустити конкурентів вже на старті чемпіонату. До слова, сам Хосеп зізнавався, що захоплюється роботою Марсело Б'єлси – саме ідеї чилійця лягли в основу філософії Гвардіоли. Ще у 2012 році Пеп називав його найкращим тренером світу, відзначаючи унікальний стиль гри команд Б'єлси. Втім, у суботу всі сентименти відійдуть на другий план, а на першому місці стоятиме необхідність здобути результат.

Олександр Зінченко точно не вийде на поле. Півзахисник збірної України отримав пошкодження, яке поклало його в лазарет приблизно на 3 тижні. Таким чином, Зінченко не допоможе і національній команді України в матчах із Францією, Німеччиною та Іспанією. Замість нього Андрій Шевченко вже викликав іншого футболіста.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Лаціо – Інтер

4 жовтня, 16:00. Рим, Стадіо Олімпіко.

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2".

Чому потрібно подивитися: у найближчі місяці міланський гранд перебуватиме у підвищеному фокусі українських уболівальників. Волею жеребу Інтер став суперником Шахтаря в групі Ліги чемпіонів – таким чином, "гірники" отримали шанс на реванш за нищівну поразку в півфіналі Ліги Європи (0:5).

В рамках 3-го туру Серії А "нерадзуррі" поїдуть у столицю, де зіграють проти місцевого Лаціо один із центральних поєдинків вікенду. Команда Антоніо Конте спробує продовжити виграшну серію, адже у поточному сезоні ще не зазнала втрат. Фіорентина і Беневенто отримали від міланської банди повну торбу голів – таким чином, не найнадійнішу оборону "лаціале" очікує складне випробування. Тим більше, з урахуванням того, що посеред тижня підопічні Індзагі поступилися Аталанті з рахунком 1:4.

У сезоні 2019/20 саме банда Конте стала головним конкурентом Ювентуса в боротьбі за Скудетто. Пристойне підсилення у міжсезоння натякає на те, що в Мілані хочуть нарешті перервати гегемонію "Старої синьйори". Перемога над командами калібру Лаціо дозволить Інтеру підтвердити чемпіонські амбіції.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Леванте – Реал Мадрид

4 жовтня, 17:00. Вільяреал, Естадіо де ла Кераміка.

Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: Андрій Лунін та Ко вирушать на Балеарське узбережжя, щоб проекзаменувати середняка Леванте. Підопічні Зідана перебувають не в оптимальній формі. Справа навіть не стільки у втраті очок з Реал Сосьєдадом, як у не надто переконливій грі проти Бетіса і Вальядоліда. В обох випадках "вершкові" перемагали різницею лише в один м'яч, а більш класна команда цілком могла покарати Мадрид за регулярні помилки.

Як відомо, восени Реал приїде в Україну на поєдинок проти Шахтаря. Тому такі матчі, як з Леванте, можуть надати чимало приводів для роздумів тренерському штабу Луїша Каштру. Проти Реала "гірники", як і Леванте, гратимуть другим номером, адже діяти на зустрічних курсах проти такого опонента – вкрай ризиковано.

Буквально за два дні до поєдинку Зідан зазнав вагомої втрати – Дані Карвахаль отримав травму та вибув орієнтовно на два місяці. Таким чином, правий латераль пропустить майже весь груповий турнір ЛЧ – зокрема, мінімум одну гру з Шахтарем. Окрім Карвахаля, з Леванте не зіграють і травмовані Кроос, Мілітао та Азар. Що стосується Андрія Луніна, то український голкіпер продовжує чекати на шанс від Зідана. тібо Куртуа залишається беззаперечним номером 1.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Манчестер Юнайтед – Тоттенхем

4 жовтня, 18:30. Манчестер, Олд Траффорд.

Пряма трансляція на Setanta Sports

Чому потрібно подивитися: Жозе Моурінью повертається на Олд Траффорд. Тоттенхем та МЮ не надто переконливо розпочали сезон 2020/21. Манкуніанці були биті Крістал Пелас, а Брайтон обіграли завдяки пенальті, призначеному вже після фінального свистка. Натомість Тоттенхем здобув лише 4 очки у трьох матчах – не зовсім той показник, якого очікували від амбітного лондонського колективу.

Гарет Бейл все ще не може дебютувати за "шпор" через травму. А от у Сульшера практично немає втрат – у лазареті лише резервісти на кшталт Туанзебе чи Ромеро. Безумовно, Моурінью захоче підкласти свиню своєму колишньому клубу, з якого був звільнений у грудні 2018-го.

МЮ має суттєву перевагу перед цим поєдинком. У четвер Тоттенхем зіграв у Лізі Європи проти Маккабі з Хайфи, за підсумками якого пробився в груповий турнір. Зустріч вийшла доволі легкою для підопічних Моурінью, які забили супернику 7 голів, але саме команда Сульшера отримала перевагу у фізичній готовності, адже протягом тижня цілеспрямовано готувалася саме до зустрічі зі "шпорами".

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Барселона – Севілья

4 жовтня, 22:00. Барселона, Камп Ноу

Пряма трансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: безумовно, дуель Барси та Севільї є родзинкою 4-го туру Ла Ліги. Рональд Куман відмінно розпочав свою кар'єру в каталонському гранді – дві впевнені перемоги у двох матчах. Вільяреал і Сельта були биті без жодних шансів, але в обличчі Севільї Барселона отримала наразі найміцнішого суперника на старті сезону.

Також на Камп Ноу повертається Іван Ракітіч, який нещодавно перейшов у Севілью саме з Барселони, віддавши каталонцям 6 років кар'єри. Немає сумнівів, що це буде дуже принциповий поєдинок для хорвата.

"Синьо-гранатові" є явним фаворитом протистояння, хоча і "нервіонці" ще не втрачали очок у поточному чемпіонаті – чиясь серія неодмінно перерветься. Букмекери віддають перевагу господарям поля, у складі яких феєрить Ансу Фаті – саме 17-річний форвард є головною зіркою Барселони у стартових матчах. Ліонель Мессі офіційно припинив "війну" з клубом, що теж повинно позитивно вплинути на мікроклімат в команді. Словом, втрата очок підопічними Кумана стане великою несподіванкою.

Як повідомили низка ЗМІ, вже 20-21 жовтня Барса зіграє з Динамо в Лізі чемпіонів. Таким чином, матч проти Севільї стане однією з останніх репетицій для "кулес" перед дуеллю з українським грандом.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Ювентус – Наполі

4 жовтня, 21:45. Турин, Ювентус Стедіум

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: зустріч у Турині – безапеляційно центральний поєдинок 3-го туру в Італії. Наполі після перемог у двох стартових матчах чемпіонату поїде в гості до незмінного володаря Скудетто останніх 9-ти сезонів. Ювентус, який став суперником Динамо в Лізі чемпіонів, вже втратив очки у матчі з Ромою, тому перемога над бандою Гаттузо стане непоганою реабілітацією.

Втім, навряд чи у Роналду і Ко буде легка гра, адже неаполітанці ще не пропустили у власні ворота жодного м'яча. Щоправда, і суперники були такі собі – посередні Парма і Дженоа. Тому і для гостей зустріч має вагоме значення – якраз результат гри з Ювентусом дозволить оцінити перспективи Наполі в поточному сезоні.

Кріштіану Роналду забив вже 3 голи в чемпіонаті. Саме португалець є основною ставкою Андреа Пірло, адже у туринців є певні проблеми зі складом. Проти Наполі з різних причин не зможуть зіграти Рабйо, Де Лігт, Алекс Сандро, Хедіра та Бернардескі, тоді як у гостей всі гравці основної обойми готуються до гри. Всі, окрім Пйотра Зєлінскі, який здав позитивний тест на коронавірус.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

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