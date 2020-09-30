Після результативної нічиєї (3:3) в Норвегії, угорцям було достатньо не поступитися або не звести все до нічиєї зі ще більшим рахунком. Не можна сказати, що команда Сергія Реброва свідомо грала на 0:0. Лише в українця Олександра Зубкова було щонайменше два моменти забити. Зрештою, поєдинок завершився без голів. Такий підсумок дозволив Фраді вперше з 1995 року потрапити у групу Ліги чемпіонів. Очевидно, що тамтешня преса возвеличує Реброва за таке досягнення.

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Видання зібрало своєрідний дайджест з висловлюваннями головних героїв поєдинку. Ребров вкотре наголосив, що знає справжню ціну цього успіху і висловив сподівання на гідний виступ у групі. Також журналісти вже порахували попередні прибутки Фраді. В угорській валюті сума просто шокує – майже вісім мільярдів форинтів. Щоправда, у перерахунку на євро дохід клубу вже склав 17,5 млн євро.

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Історичність моменту полягає не лише у поверненні в груповий етап після 25 років відсутності. Уваги заслуговує увесь шлях Фраді. Колектив Сергія Реброва пройшов чотирьох чемпіонів своїх країн – Юргорден, Селтік, Динамо Загреб та Мольде. Причому команда в цих матчах не зазнала жодної поразки. Тепер ніхто не зможе сумніватися, що Ференцварош заслужено потрапив до когорти 32-х найкращих у Європі.

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Вже друге видання порахувало прибутки Фраді від цьогорічної ЛЧ (суми ми вже назвали вище. – примітка). Але Сsakfoci для контракту наводить цифри, які були б актуальні в разі вильоту з кваліфікації ЛЧ. Тоді замість 17 млн угорці заробили б менше 10 млн євро.

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Зрештою, успіх Реброва вимірюється не лише грошима. Фраді розпочав нинішню кваліфікацію з 9-ма балами у таблиці коефіцієнтів. Наразі команда вже збільшила свій доробок до 12,5. Це ніяк не позначиться на становищі у цьому сезоні. Ференцварош при жеребкуванні буде у четвертому кошику і точно не зіграє проти Ренна, Борусії М, Башакшехіра, та переможців пар ПАОК/Краснодар, Мітьюлланд/Славія, Зальцбург/Маккабі. А от проти українських Динамо і Шахтаря, які розташувалися в третьому та другому кошиках відповідно, – запросто!

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День, на який вони чекали з 6 грудня 1995 року. Після чверті століття очікувань Фраді повернувся в Лігу чемпіонів. Останній свій матч у груповому етапі турніру "зелені" провели проти Аякса, за який ще грали Ярі Літманен, Марк Оверманс та Едгар Давідс. Тоді ніхто не міг навіть уявити, що мине стільки часу до наступної гри в основному раунді головного єврокубка.

Український головний тренер відомий як воєначальник, який майстерно керує своїми гравцями. А ще Ребров уміє присоромити "математиків" з цифрами та статистикою. Зараз час мріяти про те, яку європейську зоряну групу отримає Фраді. Зніміть капелюха перед Сергієм Ребровим і його командою!

NB1: Інша команда Реброва також пробилася у груповий етап ЛЧ

Окрім Ференцвароша, своє протистояння виграла і колишня команда українського фахівця – київське Динамо. А Ребров після гри заявив, що йому було б цікаво попасти в один квартет з колективом Мірчі Луческу.

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Видання також відзначає фанатів угорського клубу, які зібралися біля домашнього стадіону. Їхні постійні і гучні оплески протягом усього матчу надавали команді величезну силу. Сподіваємося, вони знову зможуть підтримати своїх фаворитів на трибуні на груповому етапі.

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Ференцварош виграв протистояння завдяки голам, забитим за кордоном. Після фінального свистка знову залунав гімн Ліги чемпіонів, а за межами стадіону, де цього разу зібралися уболівальники, був величезний феєрверк. Востаннє угорська команда була в основному раунді ЛЧ ще в сезоні-2009/10, тоді це вдалося Дебрецену.

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Словами навіть важко описати, чого досяг Ференцварош. Команда Сергія Реброва вибила чемпіонів Швеції, Шотландії, Хорватії та Норвегії. З 55 клубів, які стартували у кваліфікації ЛЧ, до основного раунду потраплять лише 6, і серед них – угорський колектив. Тепер не потрібно вибирати, кого підтримувати у Лізі чемпіонів – Барселону чи Манчестер Сіті. Фраді відкрив нові можливості для себе та усього тамтешнього футболу.

Ми пригадуємо успіх команди 1995-го та Дебрецен 2009, але жоден із них не може зрівнятися з цьогорічним. Цієї осені Ференцварош у кожному раунді отримував найсильнішого суперника, нехай навіть через пандемію деякі протистояння складалися з одного матчу. Але хто б поставив бодай один форинт на успіх "зелених" проти Селтіка на виїзді?

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Завдяки Ференцварошу угорська команда ввосьме буде представлена у груповому етапі Кубка/Ліги чемпіонів, "зелено-білі" це зробили в четвертий раз у своїй історії. Також було б історичним досягненням, якби Фехервар (за який грає українець Іван Петряк. – примітка) успішно виграв свій останній відбірковий матч з бельгійським Стандардом в Лізі Європи. Дві угорські команди ще жодного разу не були в груповому раунді єврокубків у одному сезоні.

Вболівальники Фраді, які зібралися біля стадіону, влаштували персональні овації Сергію Реброву.

Прес-служба УЄФА пригадала, як під час свого останнього потрапляння в групу ЛЧ Ференцварош сенсаційно зіграв унічию з мадридським Реалом.