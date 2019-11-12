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Зубков: Вернуться из Ференцвароша в Мариуполь – невозможно

14:37 154 Читати українською
Зубков: Вернуться из Ференцвароша в Мариуполь – невозможно
Александр Зубков / ФК Ференцварош

Полузащитник Ференцвароша Александр Зубков, права на которого принадлежат донецкому Шахтеру, заявил, что не намерен возвращаться в Мариуполь, в составе которого он выступал в прошлом сезоне.

"Считаю, что Ференцварош – это шаг вперед. Мы боремся за чемпионство и играем в еврокубках. На данном этапе я уже прошел Мариуполь. Возможно, когда-нибудь... Хотя нет, невозможно.

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Мариуполь для меня был хорошим этапом. Он мне много дал в плане игровой практики, я забивал, отдавал ассисты. Это было моим шажком перед переходом в Ференцварош. У меня остались хорошие отношения со всеми ребятами, тренерами, стараюсь следить за ними, поддерживаю. Для меня важную роль сыграло то, что в Мариуполе я приспустился на землю, понял, что нужно постоянно работать над собой, чтобы играть в хороших клубах", – цитирует Зубкова Sportarena.

Напомним, контракт Зубкова с Шахтером действует до 2022-го года. Его арендное соглашение с Ференцварошем рассчитано до конца текущего сезона.

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