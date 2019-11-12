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Зубков: Повернутися з Ференцвароша в Маріуполь – неможливо

14:32 811 Читать на русском
Зубков: Повернутися з Ференцвароша в Маріуполь – неможливо
Олександр Зубков / ФК Ференцварош

Півзахисник Ференцвароша Олександр Зубков, права на якого належать донецькому Шахтарю, заявив, що не має наміру повертатися в Маріуполь, у складі якого він виступав в минулому сезоні.

"Вважаю, що Ференцварош – це крок вперед. Ми боремося за чемпіонство і граємо в єврокубках. На даному етапі я вже пройшов Маріуполь. Можливо, коли-небудь... Хоча ні, неможливо.

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Маріуполь для мене був хорошим етапом. Він мені багато дав в плані ігрової практики, я забивав, віддавав асисти. Це було моїм маленьким кроком перед переходом в Ференцварош. У мене залишилися добрі стосунки з усіма хлопцями, тренерами, намагаюся стежити за ними, підтримую. Для мене важливу роль зіграло те, що в Маріуполі я опустився на землю, зрозумів, що потрібно постійно працювати над собою, щоб грати в хороших клубах", – цитує Зубкова Sportarena.

Нагадаємо, контракт Зубкова з Шахтарем чинний до 2022-го року. Його орендна угода з Ференцварошем розрахована до кінця поточного сезону.

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Теги
Українці за кордоном Світ Шахтар Шахтар Маріуполь Маріуполь Ференцварош Ференцварош Олександр Зубков Олександр Зубков
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