Петряк – о конфликте с Ференцварошем: Они взяли меня за яйца и до сих пор держат

Украинский полузащитник Фехервара Иван Петряк назвал причины прекращения сотрудничества с Ференцварошем и рассказал о сложных отношениях с фанатами и игроками команды из Будапешта.

"Я в Ференцвароше был год. Я знал, что Сергей Станиславович (Ребров, – прим.), какие бы отношения у нас не были сейчас, был единственным человеком, который хотел, чтобы я остался в команде. Я не знал, где будет сам Сергей Станиславович – он квалифицированный тренер и, я думаю, надолго здесь не задержится. А поскольку у меня были сложные отношения с командой, то я боялся, что он уйдет, а я останусь с этими ребятами... В клетку меня посадят с ними... Да нет, вы что? Спасибо. Я свой выбор сам сделаю.

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То, что в Ференцвароше в раздевалке зачеркнули мой номер – это показуха для приезжих. Нарисовали усы и рога на шкафчике – хорошо, что хоть на это ума хватило. Пусть рисуют и делают все, что хотят – я на это внимания вообще не обращаю. То, что полкоманды ушло, это ничего, а меня взяли за яйца и до сих пор держат", – сказал Петряк в эфире программы Профутбол.

Напомним, летом 2019-го Петряк подписал 4-летний контракт с Фехерваром. Ранее экс-игрок Зари и Шахтера на правах аренды выступал за Ференцварош.

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