Зубков сравнил организацию в Ференцвароше и Шахтере

Хавбек Ференцвароша Александр Зубков оценил условия венгерского клуба с Шахтером, которому принадлежит его контракт.

"Уровень Ференцвароша тянется все выше и выше. Когда я приехал, меня встретили, все показали, посмотрел базу. Есть все условия: сауна, бассейны холодные и горячие, восстановительные процедуры. Все на хорошем уровне.

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К тебе постоянно подходят реабилитологи, спрашивают: "Как ты, как себя чувствуешь". Плюс перед тренировками заполняем анкеты: твое самочувствие, как спал, как себя чувствуют ноги после игры. Оцениваешь тренировку, насколько по 10-балльной шкале ты получил нагрузки, насколько она для тебя была тяжелой. Хороший уровень, мне все нравится. Думаю, что у Ференцвароша и Шахтера плюс-минус одинаковый уровень организации", – рассказал Зубков в интервью SportArena.

К слову, в прошлом сезоне именно Ференцварош стал чемпионом Венгрии, а в текущей кампании команда Сергея Реброва также идет среди лидеров, несмотря на неудачный старт.

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