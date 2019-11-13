Зубков порівняв організацію у Ференцвароші та Шахтарі

Хавбек Ференцвароша Олександр Зубков оцінив умови угорського клубу з Шахтарем, якому належить його контракт.

"Рівень Ференцвароша тягнеться все вище і вище. Коли я приїхав, мене зустріли, все показали, подивився базу. Є всі умови: сауна, басейни холодні і гарячі, відновлювальні процедури. Все на хорошому рівні.

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До тебе постійно підходять реабілітологи, запитують: "Як ти, як себе почуваєш". Плюс перед тренуваннями заповнюємо анкети: твоє самопочуття, як спав, як себе почувають ноги після гри. Оцінюєш тренування, наскільки за 10-бальною шкалою ти отримав навантаження, наскільки воно для тебе було важким. Хороший рівень, мені все подобається. Думаю, що у Ференцвароша і Шахтаря плюс-мінус однаковий рівень організації", – розповів Зубков у інтерв'ю SportArena.

До слова, у минулому сезоні саме Ференцварош став чемпіоном Угорщини, а у поточній кампанії команда Сергія Реброва також йде серед лідерів, попри невдалий старт.

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