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Зубков приложился к голу Ференцвароша, Фаворов стал бронзовым призером, Габовда вылетел – чемпионат Венгрии завершен

27 июня 23:30 - Читати українською
Зубков приложился к голу Ференцвароша, Фаворов стал бронзовым призером, Габовда вылетел – чемпионат Венгрии завершен
Ференцварош – чемпион Венгрии / официальный сайт клуба

Состоялись заключительные матчи 33-го тура венгерского первенства. Чемпионат официально завершен – отчет о последних поединках сезона 2019/20 читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии, 33 тур

Диошдьер – Кишварда – 0:2

Голы: Обрадович, 8, Виана, 41

Дебрецен – Пакш – 1:1

Голы: Селпал, 74 (авт) – Кенивеш, 17

Академия Пушкаша – Гонвед – 2:1

Голы: Надь, 5, Шлагвер, 84 – Джордж, 22

Ференцварош – Мезекевешд – 1:0

Гол: Нгуэн, 39

Кишварда на выезде одолела Диошдьер. В составе гостей 73 минуты отыграл Антон Кравченко. Дебрецен в матче с Пакшем устраивала только победа, но команда Юрия Габовды добыла лишь ничью и вылетела из элиты. Украинец на поле не вышел.

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Академия Пушкаша обыграла Гонвед. Артем Фаворов весь матч просидел в запасе и стал бронзовым призером чемпионата Венгрии! Его команда сыграет в квалификации Лиги Европы 2020/21.

Действующий чемпион Ференцварош минимально одолел Мезекевешд. Единственный гол в конце тайма забил Нгуэн – защитник в борьбе с Зубковым сбросил мяч на форварда Фради, а тот поразил ворота. Зубков, который сегодня подписал полноценный контракт, сыграл 56 минут, а Харатин провел весь поединок и получил желтую карточку. В составе гостей сыграл Андрей Нестеров, который не успел заблокировать результативный удар.

Заметим, что украинцы завоевали полный комплект медалей чемпионата. Ребров, Харатин и Зубков – первые, Петряк – второй, Фаворов – третий.

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Итоговая турнирная таблица чемпионата Венгрии 2019/20:

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