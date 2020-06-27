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Фехервар с Петряком пропустил гол с центра поля – упущенная победа на завершение сезона и итоговое второе место

19:47 - Читати українською
Фехервар с Петряком пропустил гол с центра поля – упущенная победа на завершение сезона и итоговое второе место
Иван Петряк завершил сезон 2019/20 / ФК Фехервар

В 33-м туре чемпионата Венгрии Фехервар и Залаэгерсег разошлись миром (1:1). Иван Петряк завершил сезон 2019/20.

Чемпионат Венгрии, 33 тур

Залаэгерсег – Фехервар – 1:1

Голы: Бабати, 83 – Ходжич, 4

В заключительном туре венгерского первенства Фехервар гостил у Залаэгерсега. Гости открыли счет уже в дебюте игры – на 4-й минуте Ходжич реализовал выход один на один. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом гостей.

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Иван Петряк вышел на 62-й минуте. Именно в присутствии украинца на поле хозяева отыгрались под занавес игры – на 83-й минуте Бабати невероятным ударом из центрального круга установил окончательный результат. 1:1 – Фехервар завершил чемпионат на втором месте и сыграет в квалификации Лиги Европы 2020/21. Залаэгерсег пока шестой, но может опуститься после завершения всех матчей тура.

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Теги
Красивые голы Фантастические голы Украинцы за рубежом Венгрия Залаэгерсег Залаэгерсег Мир Иван Иван Петряк Фехервар Фехервар
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