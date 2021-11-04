Украинец сравнял счет на 11-й минуте домашнего поединка против Селтика.

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Зубков получил мяч на подступах к штрафной и попытался накрутить защитника. В конце концов, вингер Ференцвароша решился на удар-прострел с острого угла. Мяч задел оппонента и невероятным парашютом улетел в ворота.

Для Зубкова это лишь третий гол в 16 матчах сезона – ранее он дважды отмечался в рамках Кубка Венгрии.

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