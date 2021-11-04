Зинченко влепил в голову Стерлинга на разминке – видео момента
20:14 - Читати українською
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко переусердствовал на тренировке перед матчем ЛЧ против Брюгге (4:1).
завершено
15’ Фил Фоден
54’ Рияд Марез
72’ Рахим Стерлинг
90+2’ Габриэл Жезус
Джон Стоунз 17’
15’ Фил Фоден
17’ Джон Стоунз
54’ Рияд Марез
72’ Рахим Стерлинг
90+2’ Габриэл Жезус
Украинец изо всех сил выбил мяч в поле и случайно попал в голову Рахима Стерлинга. Момент попал на камеру фаната с трибун.
Уокер прихрамывал в матче с Брюгге – Зинченко может выйти против Манчестер Юнайтед
"Извини, брат. Надеюсь, с твоей шеей все хорошо", – написал Зинченко в Instagram. Оба начинали матч против Брюгге в запасе, но вышли на поле во втором тайме. Стерлинг даже успел забить гол.
Напомним, Манчестер Сити возглавляет группу А, опережая ПСЖ на один пункт.
Манчестер Сити разгромил Брюгге – Соболя сожрали монстры, Зинченко красиво показали, почему он так мало играет
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter