Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко переусердствовал на тренировке перед матчем ЛЧ против Брюгге (4:1).

Украинец изо всех сил выбил мяч в поле и случайно попал в голову Рахима Стерлинга. Момент попал на камеру фаната с трибун.

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"Извини, брат. Надеюсь, с твоей шеей все хорошо", – написал Зинченко в Instagram. Оба начинали матч против Брюгге в запасе, но вышли на поле во втором тайме. Стерлинг даже успел забить гол.

Напомним, Манчестер Сити возглавляет группу А, опережая ПСЖ на один пункт.

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