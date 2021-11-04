Зубков відзначився голом у Лізі Європи – рикошет допоміг неймовірній траекторії удару
22:43 - Читать на русском
Вінгер Ференцвароша Олександр Зубков оформив свій перший гол у нинішньому розіграші Ліги Європи.
Жоау Феліпе Хота 23’
23’ Жоау Феліпе Хота
Українець зрівняв рахунок на 11-й хвилині домашнього поєдинку проти Селтіка.
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Зубков отримав м'яч на підступах до карного майданчика і спробував накрутити захисника. Зрештою, вінгер Ференцвароша наважився на удар-простріл з гострого кута. М'яч зачепив опонента і неймовірним парашутом полетів у ворота.
Для Зубкова це лише третій гол у 16 матчах сезону – раніше він двічі відзначався в рамках Кубка Угорщини.
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