Українець зрівняв рахунок на 11-й хвилині домашнього поєдинку проти Селтіка.

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Зубков отримав м'яч на підступах до карного майданчика і спробував накрутити захисника. Зрештою, вінгер Ференцвароша наважився на удар-простріл з гострого кута. М'яч зачепив опонента і неймовірним парашутом полетів у ворота.

Для Зубкова це лише третій гол у 16 матчах сезону – раніше він двічі відзначався в рамках Кубка Угорщини.

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