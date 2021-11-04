Ярмоленко неожиданно для всех впервые в еврокубковом сезоне оказался за пределами заявки и не сыграл ни одной минуты. Андрей получил травму за 12 дней до ключевого сражения сборной Украины в рамках отбора ЧМ-2022 против боснийцев. Команда экс-динамовца возглавляла группу H с максимумом очков после первого круга. Бельгийцы набрали 3 балла, но по дополнительным показателям уступали и Динамо Загреб, и венскому Рапиду. Матч, как и онлайн-трансляция Генк – Вест Хэм на "Футбол 24", стартовал в 19:45. Лондонцы вместе с Лионом – единственные, кто набрал все 9 очков за 3 тура. Вест Хэм, который мог бы войти в историю ЛЕ как первая команда без пропущенных голов на групповом этапе, имел все шансы досрочно выйти в плей-офф. Для этого "молотам" достаточно было просто победить.

Генк – Вест Хэм: онлайн-трансляция матча ЛЕ

Уже на 4-й минуте ВХЮ пропустил свой первый гол в турнире. Японский вингер Ито, который на этом же стадионе отдавал голевую передачу в матче квалификации Лиги чемпионов против Шахтера, разрезал высокие защитные линии лондонцев и вывел Пейнтсила один на один. Ареола мяч задел, однако тот от штанги закатился в сетку. Атака на атаку, удар на удар. Оживленная игра с эффектными сейвами голкиперов. Генк удивительно живо давит – сразу 3 выстрела в створ ворот за первые 10 минут. Трещит защита Вест Хэма. В несколько пасов бельгийцы регулярно проходят со своей половины в чужую штрафную. Не такой Дэвид Мойес представлял себе игру №1000 в тренерской карьере.

No.1000



David Moyes celebrates his 1,000th match as a manager in all competitions tonight!



Can his side make it one to remember?



Build-up ️#GNKWHU #UEL #bbcfootball — BBC Sport (@BBCSport) November 4, 2021

Центрбек "молотов" Доусон, часто забивавший в прошлом сезоне, после стандарта пробивал под перекладину – классно потянул Вандервордт. Статистика ожидаемых голов в первые 25 минут веселее, чем в некоторых матчах ЛЧ: 0,83:0,57 в пользу Генка. Ито травмировался. Жаль, ведь 28-летний автор 9 ассистов в сезоне – один из лучших на поле. Через не могу и, несмотря на боль, японец возвращается на поле. Левый вингбек Вест Хэма Масуаку остро прострелил, заменивший Ярмоленко Бенрама чудом не прошил голкипера с нескольких метров.

И снова снаряд останавливается на самой ленточке ворот. Бенрама в штрафной дал за спины, Антонио от рук голкипера, казалось, сравнивал, но Грошовски успел вынести, пока круглый не полностью пересек линию. Пейнтсил ответил дальним выстрелом, очередной эффектный сейв Ареола. Очень высокий темп поддерживают обе команды. Статистика xG после 1 тайма свидетельствует, что Вест Хэм вполне уже и на камбэк наиграл. Моментов очень много – одних стопроцентных "молоты" запороли аж 3.

Мойес произвел тройную замену на 58 минуте. Антонио, Масуаку и Нобл ушли с поля, Боуэн, Соучек и Форналс вышли. Вест Хэм мгновенно сравнял. Бенрама начал атаку с глубины, Форналс своевременно продлил на правый фланг, Цоуфал идеально прострелил в центр. Бенрама внешне легко бросил между ног голкиперу. Как же круто комбинирует эта связка Форналс-Боуэн-Бенрама. И не скажешь, что на игре Вест Хэма плохо сказывается отсутствие номинального центрфорварда. Любой из атакующей троицы может оказаться на острие в самом сердце штрафной. Всегда где-то рядом и Лансини, и даже опорник Соучек вбегает в убойные зоны.

Что вытворяет этот Бенрама. Сместился алжирский вингер налево, кивнул защитника, промчался экспрессом во вратарскою и пробил в ближний. Голкипер Генка под неутомимым давлением ВХЮ все-таки дрогнул. У Саида уже 6 голов и 3 ассиста за 15 матчей сезона. На 88 минуте Соучек вспомнил, что давно не забивал. Эффектная срезка головой – жаль только, что в свои ворота. Невероятная драма. В компенсированное время Вест Хэм стабильно разыгрывает комбинации в штрафной хозяев, но снова не хватает какого-то минимума. Лондонцы впервые без Ярмоленко и впервые пропускают, хотя сохраняют уверенное лидерство, набирая 10 очков. У Генка 4 балла, у Динамо Загреб и Рапид Вена – по 3 и матч в 22:00.