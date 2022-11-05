Шахтер – Ингулец – 3:0 – видео голов и обзор матча с дебютным мячом и бенефисом Крыськива
17:44 - Читати українською
Шахтер не имел проблем в поединке 11-го тура УПЛ против Ингульца. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Ингулец на "Футбол 24".
Шахтер вышел вперед на 18 минуте – Крыськив точно пробил после удобной скидки Джурасека. Дмитрий помог забить и второй гол, заработав на себе пенальти – Сикан его реализовал. Последний гол во встрече также организовала эта парочка: Крыськив прострелил, а Сикан замкнул.
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Таким образом, Шахтер набрал 23 очка и приблизился к СК Днепр-1, а Ингулец остался предпоследним с 4 пунктами в активе.
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