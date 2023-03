Arsenal 3-2 Bournemouth FT:



xG: 2.52-1.32

Shots: 30-4

Shots on target: 9-4

Big chances: 2-3

Touches in opp. box: 77-7

Possession: 81%-19%



What a comeback from the Gunners!