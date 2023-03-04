Александр Зинченко вышел с первых минут, тогда как Илья Забарный до сих пор не до конца оправился от травмы и только ждет попадания хотя бы в заявку на поединок АПЛ. Матч, как и онлайн-трансляция Арсенал – Борнмут на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Подопечные Артеты стремились сохранить 5-очковый отрыв от Манчестер Сити. Команда Забарного, находясь в зоне вылета, мечтала о реванше за домашнее разгромное фиаско, которое состоялось в первом круге.

Арсенал – Борнмут: онлайн-трансляция матча АПЛ

Взрывное начало поединка. Гости разыграли с центра поля и всей командой рванули в финальную треть. Зинченко пассивно в отборе против Уттара, Габриэл пропускает под ногой пас на Биллинга, против которого вообще никто не играет – 0:1. Экс-голкипер Барселоны Нету тащит 3 подряд удара. Эдегор (дважды) и Сака пробивали. Особенно впечатляющим был сейв после удара Букайо на добивании с нескольких метров. Этот момент потянул даже на больший xG, чем гол Биллинга.

К слову, "вишенки" забили 2 самый быстрый гол в истории АПЛ. На все про все потратили каких-то 9 секунд. Сака и Эдегор по очереди не способны остановить контру гостей. Соланке разгоняет и сам же может завершать, но немного мешает Уттара после паса Биллинга, который должен был добавлять к своему голу еще и ассист. Троссар травмировался. Смит-Роу вышел уже на 22 минуте. Дважды VAR проверял, не было ли пенальти за фол на Томиясу и руку Мефама. Все чисто.

После стартового штурма Арсенала предпоследняя команда АПЛ очень спокойно защищается. Вроде бы и заходят лондонцы в чужую штрафную регулярно (35 касаний против 3 разрешенных соперникам), но там нет никакого преимущества, постоянно страхуют гости друг друга, закрывая все возможные зоны, а бесконечные удары Эдегора с дальних расстояний – ни о чем. Зинченко традиционно на высоте, хоть и не придумал чего-то выдающегося: создал единственный момент на 0,18 ожидаемого ассиста, дважды пробивал в блок и успешно шел в дриблинг, выиграл все 4 своих единоборства, отдал 9 передач в финальную треть, лишь трижды ошибся при передачах и допустил 6 потерь.

В перерыве вместо Томиясу, провалившего первую половину, вышел Уайт. Но вновь лишь Эдегор лупит от безнадеги за пределами штрафной. Сака бросает Мартинелли в проход со своей половины, бразилец дает выше. Тот же Габриэл чуть не опередил Нету почти в центре поля, а затем Борнмут едва ли не в третий раз вылез в штрафную хозяев и забил. На удивление пассивный сегодня Партей выпустил Сенеси, который головой пробил после углового. Ганец исправился на 62 минуте. Смит-Роу также после углового сбросил под правую стойку, где Партей размочил счет.

Томас, впрочем, никак не соберется в обороне. Проморгал заброс на Соланке, от гола которого из пределов вратарской спас лишь Рэмсдейл. И тут джокеры Арсенала сравнивают с ничего. Нельсон, который пробыл на поле меньше минуты после замены Смита-Роу, прострелил. Нету выгреб снаряд после удара Уайта в касание уже из-за линии ворот. Сака с острого угла дважды пытался протолкнуть мячик в ворота. После срезки от соперника в штангу почти получилось. Мартинелли вырывается в штрафную и минимально стреляет выше.

Нельсон разгоняет очередную контру и забрасывает на дальнюю штангу. Там Эдегор принимает на грудь – соперник прижатым локтем блокирует. И здесь апелляции по поводу пенальти, как и в 6 подобном случае, когда Биллинг парировал с линии удар Габриэла в упор. Снова рука, но снова в рамках правил, по мнению VAR. Более 80% Арсенал с мячом в этом матче, 25 ударов против 4 соперника. Но сколько же вопросов по качеству большинства тех моментов, если Борнмут по стопроцентным шансам превосходит 3:2.

И все же Нельсон, который все свои результативные действия в АПЛ 2022/23 делал в 2 домашних матчах против новичков после выходов на вынужденную замену, к ассисту еще и добавил решающий гол. На 90+7 принял снаряд на границе штрафной и последним ударом в матче принес таки победу. Арсенал сохраняет 5-очковое преимущество на вершине таблицы. Борнмут остается предпоследним.

Arsenal 3-2 Bournemouth FT:



xG: 2.52-1.32

Shots: 30-4

Shots on target: 9-4

Big chances: 2-3

Touches in opp. box: 77-7

Possession: 81%-19%



What a comeback from the Gunners! #ARSBOU pic.twitter.com/FiK7dhHj4K — Squawka Live (@Squawka_Live) March 4, 2023

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