"Пам’ятаєте часи, коли ми, гравці збірної України, вважалися мало не національними героями, які представляють Україну за її межами? Про нас говорили, писали, на нас рівнялися, ми залишали автографи на м’ячах та футболках.

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Зараз інші часи, та герої теж інші. Раніше вони були нашими палкими вболівальниками, а сьогодні – ми їхні найбільші фанати.

Вже кілька років я вболіваю за "Азов Дніпро". Сьогодні найкращі гравці цього військового джентльменського клубу поставили свої автографи на "убексі" одного з героїв. Це найкрутіший для мене подарунок, але я вирішив виставити сорочку на аукціон. Бо нашим захисникам потрібна ще купа різних потрібних і дорогих речей.

Стартова ціна – 1000 доларів. Завершення аукціону – 17 травня о 17:05. Переб’ємо ціну президентського лота? Покажемо британцям, як треба проводити аукціони. Поїхали", – написав Зозуля на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, фліска Володимира Зеленського пішла з молотка за 90 тисяч фунтів.

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