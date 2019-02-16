Зозуля в игре с Сарагосой борется за уверенное лидерство Сегунды для Альбасете – прямая видеотрансляция матча

Украинский форвард Роман Зозуля в составе Альбасете противостоит Сарагосе в рамках 26-го тура Сегунды. Смотрите трансляцию матча на Youtube.

Альбасете отстаивает первое место Сегунды. Команда Романа Зозули опережает соперников на 1 очко, а сегодня может увеличить гандикап над конкурентами на вершине турнирной таблицы. Для этого необходимо одолеть Сарагосу. Начало – в 19:00 по Киеву.

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Альбасете выиграл два предыдущих поединка чемпионата против Кордобы и Мальорки. Зозуля отметился результативными действиями. Сегодня украинский форвард традиционно выходит в старте "механического сыра".

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Сарагоса – Альбасете: прямая трансляция