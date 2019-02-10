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Зозуля помог Альбасете вернуться на 1-е место в матче с Мальоркой – лучшая атака и аплодисменты украинцу

19:16 56 Читати українською
Зозуля помог Альбасете вернуться на 1-е место в матче с Мальоркой – лучшая атака и аплодисменты украинцу
Роман Зозуля вышел в стартовом составе на матч Альбасете – Мальорка
Тарас Котив Тарас Котив

Альбасете обыграл Мальорку в матче 25-го тура Сегунды. Роман Зозуля еще на шаг приблизился к возвращению в элитный дивизион.

Испания. Сегунда, 25-й тур

Альбасете – Мальорка – 2:0

Голы: Бела, 7, Сусаета, 90+6

Зозуля вышел в стартовом составе Альбасете и отпахал в своем стиле с несколькими проблесками магии. Дважды пасы пяткой от Романа помогали хозяевам разворачивать опасные контратаки, которые, правда, до толкового завершения не довели. Украинец же начал и голевую атаку. В верховой борьбе с двумя соперниками Зозуля завоевал аут. Альбасете быстро восстановил игру, а подачу Техеро замкнул Бела, забив свой 9-й гол в сезоне и выйдя на пятое место среди лучших бомбардиров.

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Впоследствии команда Рамиса еще дважды была близка к цели после дальних ударов. Мальорка же свой первый и по сути единственный момент создала после 70-й минуты – вратарь справился. На последних секундах капитан хозяев едва не срезал снаряд в собственные ворота, вместо этого после углового "механический сыр" получил и реализовал право на пенальти после фола последней надежды.

Отметим, что Зозуля вошел в топ-5 по самым быстрым рывкам (31,1 км/ч) и пробегу в своей команде (11,1 км), а также получил традиционные щедрые аплодисменты трибун, когда его заменили на 85-й. Роман может себя упрекнуть тем, что запорол две перспективные контры по техническим огрехи. А вот на оборону и в подыгрыше поработал по привычке очень плодотворно.

Альбасете вполне заслуженно набирает 48 очков и завершит тур на первом месте, как бы не сыграли конкуренты. Мальорка остается 9-й с отставанием в 2 очка от зоны плей-офф за повышение в классе. Примера становится все ближе для Зозули и компании. Его команда может похвастаться лучшей атакой Сегунды (36 голов за 25 матчей). Пара же нападающих Зозуля/Бела наколотили на двоих 16 мячей.

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