Зозуля в грі з Сарагосою бореться за впевнене лідерство Сегунди для Альбасете – пряма відеотрансляція матчу

Український форвард Роман Зозуля в складі Альбасете протистоїть Сарагосі в рамках 26-го туру Сегунди. Дивіться трансляцію матчу на Youtube.

Альбасете відстоює перше місце Сегунди. Команда Романа Зозулі переважає суперників на 1 очко, а сьогодні може збільшити гандикап над конкурентами на вершині турнірної таблиці. Для цього необхідно здолати Сарагосу. Початок матчу – о 19:00 за Києвом.

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Альбасете виграв два попередні поєдинки чемпіонату проти Кордоби та Мальорки. Зозуля відзначився результативними діями. Сьогодні український форвард традиційно виходить у старті "механічного сиру".

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Сарагоса – Альбасете: пряма трансляція