"После вторжения Российской Федерации я начал гордиться тем, что я – футболист. Я не смогу вспомнить футболистов, которые не помогали бы нашим военным.

Зозуля выставил на аукцион тактическую рубашку с автографами бойцов "Азова"

В 2014 году война была где-то далеко, она не коснулась всех. Сейчас немного по-другому, война затронула каждого. Помогают даже те, от кого этого не ожидал. Я не буду называть фамилию, но сейчас эти люди самые ярые патриоты. Это радует, ведь лучше поздно, чем никогда. Возможно, дошло", – заявил Зозуля в эфире Цыганик Live .

Напомним, продолжается 79-й день полномасштабной войны, российские "войска" отступили с севера, однако на востоке и юге страны продолжаются ожесточенные бои, в которых ВСУ непременно одержат победу.