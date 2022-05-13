Зозуля: Украине помогают даже те футболисты, от которых я не ожидал
Форвард Фуэнлабрады Роман Зозуля рассказал, что приятно удивлен помощью, которую оказывают футболисты Вооруженным силам Украины в войне с Россией.
"После вторжения Российской Федерации я начал гордиться тем, что я – футболист. Я не смогу вспомнить футболистов, которые не помогали бы нашим военным.
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В 2014 году война была где-то далеко, она не коснулась всех. Сейчас немного по-другому, война затронула каждого. Помогают даже те, от кого этого не ожидал. Я не буду называть фамилию, но сейчас эти люди самые ярые патриоты. Это радует, ведь лучше поздно, чем никогда. Возможно, дошло", – заявил Зозуля в эфире Цыганик Live.
Напомним, продолжается 79-й день полномасштабной войны, российские "войска" отступили с севера, однако на востоке и юге страны продолжаются ожесточенные бои, в которых ВСУ непременно одержат победу.
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