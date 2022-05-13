"Після вторгнення Російської Федерації я почав пишатись тим, що я – футболіст. Я не зможу згадати футболістів, які б не допомагали нашим військовим.

Зозуля виставив на аукціон тактичну сорочку з автографами бійців "Азова"

У 2014 війна була десь далеко, вона не торкнулася всіх. Зараз трохи по-іншому, війна зачепила кожного. Допомагають навіть ті, від кого цього не чекав. Я не називатиму прізвища, але зараз ці люди найзатятіші патріоти. Це тішить, адже краще пізно, ніж ніколи. Можливо, дійшло", – заявив Зозуля в етері Циганик Live.

Нагадаємо, триває 79-й день повномасштабної війни, російські "війська" відступили з півночі, проте на сході та півдні країни тривають запеклі бої, в яких ЗСУ неодмінно здобудуть перемогу.

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