"У кого есть российский паспорт – он не имеет права пересекать границу своей вонючей страны. Все. А то санкции ввели, но они улетают в Турцию, а оттуда потом летят в Европу и куда хотят. Санкции есть, но они могут их обходить. А всех, у кого есть российский паспорт, нужно вернуть – из Канады, Америки, Германии, Англии, Испании. А то они там много трындят.

"Зозуля тот еще дурак": Селезнев откровенно высказался относительно экс-партнера по сборной Украины

Все пусть едут к себе домой к своему президенту и сидят там. Касается всех. То, что спортсменов исключили из соревнований, это даже не оговаривается. Я видел интервью Леоненко о том, что спортсмены не виноваты. Простите меня, а погибшие виноваты? Виноваты наши дети? Женщины, которых изнасиловали? Люди, которые остались без домов?

Российские спортсмены не виноваты? Та они пи***асы. Вот и все. Загнать всех, у кого есть российский паспорт в Россию, и не выпускать. Только так", – подчеркнул Зозуля в интервью Tribuna.

Россия напала на Украину: трансферная сага Зинченко, кадровая революция в Шахтере, очередной цинизм бывшей Роналду