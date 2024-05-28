– Сборы будут проходить в Ужгороде, или где-то в другом месте?

– Возможно сборы будут в Днепре, на базе. Здесь есть с кем играть, сюда приезжают Александрия, Ворскла, все, кто рядом.

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Возможно в Ужгороде, мы еще не приняли решение по сборам.

– Квалификацию в еврокубки будете играть в Кошице, как в прошлом сезоне?

– Пока думаем, возможно не в Кошице. Но точно ни Германия, ни Франция. Пребывание команды в Кошице – это недешевая история. Возможно сыграем в Молдове. Это логистически удобно, почему бы нет, – сказал Фридман в комментарии Telegram-каналу "Днепрянин".

Напомним, СК Днепр-1 завершил сезон на четвертой строчке турнирной таблицы УПЛ и будет представлять Украину в Лиге конференций.

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