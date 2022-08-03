"В день игры утром вызывает меня Блохин и говорит: "Сегодня в основе, если сыграешь плохо, больше в сборную не приедешь".

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Забегает Баль и говорит: "Что ты такое говоришь? Ромчик, все будет хорошо, не переживай".

Мы жили с Ярмоленко, я пришел в комнату, а меня колошматит. Он говорит успокоиться, а меня там вообще... Я вышел, а меня еще трясло. На Уэмбли, с Англией", – рассказал Зозуля в программе "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Напомним, Роман дебютировал за национальную сборную в матче против Англии (1:1) в квалификации на чемпионат мира 10 сентября 2013 года.

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