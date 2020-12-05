"На первой тренировке у меня закружилась голова, когда я только вернулся после коронавируса. Стало совсем плохо, я чуть не упал в обморок. Со мной никогда не было такого раньше, я был очень напуган.

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Я не мог использовать свое тело так, как я привык. Это чувство пугает. Во мне было что-то такое, отчего мое тело вовсе не работало. Это удивительно, когда внезапно ты не можешь подняться на несколько ступенек, не имея отдышки. Сейчас все гораздо лучше, но я все еще не могу работать так, как это требуется в футболе.

Риск образования тромбов исчез. Проблема в том, что моя печень не вырабатывает вещества, необходимые организму для восстановления. Хорошая новость в том, что худшее позади. Мне снова можно тренироваться, но без особых нагрузок.

Жаль, что после моей травмы, когда я пропустил 14 месяцев, я пострадал не только от коронавируса, но и от его последствий. Сейчас я принимаю лекарства. Моему организму нужно восстановиться и прийти в форму. Врачи говорят, что я буду полностью готов тренироваться вместе с командой в середине января", – поделился Дуэлунд в комментарии sport.tv2.dk.

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