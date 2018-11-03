"Императорский Зозуля": журналисты и болельщики восхищаются украинским форвардом, который тянет Альбасете в Примеру

Роман Зозуля стал главным героем матча Альбасете против Химнастика, благодаря чему его команда улучшила шансы на выход в Примеру. Комплименты испанских СМИ и болельщиков – в нашем материале.
Зозуля вернулся в стартовый состав Альбасете и прекрасно себя проявил в игре с Химнастиком. Гол, прямое влияние на еще один забитый мяч, куча моментов и небезосновательные претензии на пенальти – украинский форвард был центральной фигурой во встрече.
Зозуля забил гол ударом через себя в ворота Химнастика
Роман нанес 4 удара в створ ворот соперника, еще дважды из выгодных позиций пробил мимо. Сначала экс-лидер Днепра проверил голкипера несложным выстрелом, однако уже следующий эпизод с его участием завершился результативно – игрок Химнастика Альбентоса под давлением форварда отправил мяч в собственные ворота после прострела с фланга.
Через несколько минут Зозуля отметился сам, выиграв борьбу у того же Альбентосы на подаче углового. Умный удар через себя – снаряд перелетел двух оппонентов и опустился в сетку. На этом Роман не успокоился и потребовал пенальти, когда Бесерра нарушил против него правила – арбитр промолчал.
Во втором тайме Зозуля был менее заметным, но под занавес игры упустил роскошную возможность оформить дубль в коронном стиле, замыкая прострелы на линии вратарской. Один удар парировал вратарь, а второй – чудом оказался неточным.
Точные удары Зозули:
Зозуля традиционно много работал по всему полю, отбирая мяч на своей половине. Выиграл больше половины единоборств и заработал 2 фола. Точность передач как для форварда также была на хорошем уровне – 87%. В среднем в чемпионате он имеет показатель ощутимо хуже – 70%. Дважды Зозуля выводил на удар партнеров.
Карта передач Зозули:
Статистический портал SofaScore наградил Романа неплохим баллом – 7.4. На фоне партнеров, впрочем, он не выделяется. По оценкам сайта поединок против Химнастика – второй лучший матч Зозули в этом сезоне после игры с Мальоркой (7.8). Для контекста средний балл Романа по сезону – 6.97.
"Только он защищает эмблему нашего клуба": Зозуля – настоящий авторитет в Сегунде, его хвалят даже после поражений
Комплиментов в адрес украинца после вчерашнего выступления было достаточно. Авторитетное испанское издание AS начало репортаж о победе Альбасете с приятных слов. "Игра "манчего" под руководством императорского Зозули принесла им победу над каталонцами и позволила разместиться в зоне плей-офф для выхода в Примеру", – пишет журналист, который одновременно отмечает, что форвард был очень активным в матче.
Marca также строит свой отчет вокруг моментов украинца и отмечает, что судья отобрал у него "чистый" пенальти. Болельщики Альбасете, в свою очередь, довольны игрой Романа Зозули. Несколько наиболее "залайканных" постов в Twitter:
"Зозуля – лучший форвард, который был у Альбасете в последние 10 лет".
"Замечательное выступление Зозули. Он не лучший голеодор в своем роде, но точно самый умный. Альбентосе трудно будет забыть эту игру".
"Ортуньо и Зозуля, Зозуля и Ортуньо. Ни одна команда в Сегунде не имеет такой пары форвардов".
Альбасете – Химнастик: видео моментов Зозули и обзор матча можно посмотреть на Youtube: