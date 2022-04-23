Фуэнлабрада умудрилась упустить победу в матче 37-го тура против Понферрадины. Роман Зозуля появился на поле в самый неудачный момент встречи.

Чемпионат Испании 2021/22, Сегунда. 37-й тур.

Фуэнлабрада – Понферрадина – 2:3

Голы: Канте, 37, Бульдини, 41 – Энрич, 88, Паскану, 90+2, Охеда, 90+9

Нереализованный пенальти: Наранхо, 69 (Понферрадина)

Удаление: Бельман (Фуенлабрада)

Фуэнлабрада подходила к встрече с серией из четырех поражений и имела неплохие шансы ее прервать. Первый тайм завершился уверенной победой команды Зозули, который остался на замене, благодаря голам Канте и Бульдини.

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После перерыва Понферрадина пошла отыгрываться, однако Наранхо умудрился не забить с пенальти. Зозуля вышел на 82 минуте, после чего у Фуэнлабрады все пошло по худшему сценарию. Энрич отыграл один мяч, а на 90+2 минуте Паскану сравнял счет. Но и это еще не все – Охеда на 9 компенсированной вырвал победу для Понферрадины.

Таким образом, Фуэнлабрада Зозули все ближе к вылету – 29 очков и предпоследняя строчка за 5 туров до конца. К спасительной 18 позиции – 12 пунктов.

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