Фуенлабрада примудрилась втратити перемогу в матчі 37-го туру проти Понферрадіни. Роман Зозуля з'явився на полі у найбільш невдалий момент зустрічі.

Чемпіонат Іспанії 2021/22, Сегунда. 37-й тур.

Фуенлабрада – Понферрадіна – 2:3

Голи: Канте, 37, Бульдіні, 41 – Енріч, 88, Паскану, 90+2, Охеда, 90+9

Нереалізований пенальті: Наранхо, 69 (Понферрадіна)

Вилучення: Бельман (Фуенлабрада)

Фуенлабрада підходила до зустрічі із серією з чотирьох поразок поспіль та мала непогані шанси її перервати. Перший тайм завершився впевненою перемогою команди Зозулі, який залишився на заміні, завдяки голам Канте та Бульдіні.

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По перерві Понферрадіна пішла відігруватись, проте Наранхо примудрився не забити з пенальті. Зозуля вийшов на 82 хвилині, після чого у Фуенлабради все пішло за найгіршим сценарієм. Енріч відіграв один м'яч, а на 90+2 хвилині Паскану зрівняв рахунок. Але і це ще не все – Охеда на 9 компенсованій вирвав перемогу для Понферрадіни.

Таким чином, Фуенлабрада Зозулі все ближча до вильоту – 29 очок та передостання сходинка за 5 турів до кінця. До рятівної 18 позиції – 12 пунктів.

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