32-летний украинец передал очередную партию помощи своим землякам для борьбы с россиянами. На этот раз – это два автомобиля.

Зозуля и Лунин провели товарищеский поединок с украинскими беженцами в Мадриде

"Наши защитники, конечно, выкованы из стали, но дополнительная броня им лишней не будет. Сегодня отправили в Украину 2 бронированных авто, традиционно упакованных разными полезными и важными принадлежностями. Вот такие пасхальные подарочки для наших Героев", – написал Зозуля в Facebook .

К сбору присоединилась украинская диаспора в Мадриде, которая помогла Роману найти все необходимое.

"Алієв – нормальний пацан": екс-захисник Динамо пішов на війну – згадує Ярмоленка та Зозулю, ігнорує Сьоміна