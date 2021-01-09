После обновления авторитетного портала Transfermarkt украинский легионер "подешевел" почти вдвое – с 700 тысяч евро до 400-от.

Зозуля впервые вышел на поле после коронавируса – его Альбасете остался на дне турнирной таблицы

Пик стоимости Зозули был в январе 2014 года, когда он выступал за Днепр. Тогда нападающего оценивали в 7 млн евро. Летом 2016-го он переходил на правах свободного агента в Бетис, а через год – в Альбасете.

Добавим, что Зозуля провел 18 матчей в текущем сезоне, отметился одним голом и одним ассистом. Его действующий контракт с Альбасете завершается 30 июня.

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