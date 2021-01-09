Після оновлення авторитетного порталу Transfermarkt український легіонер "подешевшав" майже удвічі – із 700 тисяч євро до 400-от.

Зозуля вперше вийшов на поле після коронавірусу – його Альбасете залишився на дні турнірної таблиці

Пік вартості Зозулі був у січні 2014 року, коли він виступав за Дніпро. Тоді нападника оцінювали у 7 млн євро. Влітку 2016-го він переходив на правах вільного агента у Бетіс, а через рік – у Альбасете.

Додамо, що Зозуля провів 18 матчів у поточному сезоні, відзначився одним голом та одним асистом. Його чинний контракт з Альбасете завершується 30 червня.

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