"В течение моих 5 лет в Испании не было никакого конкретного предложения: "Рома, мы тебя хотим, вот контракт". Многие люди понимали, что я не очень хотел возвращаться в тот чемпионат, который был. Часто говорил, что Сегунда – гораздо лучшая лига, чем УПЛ.

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С Гагариным (вице-президентом Кривбасса – прим .) был разговор: "Выйдем в высшую лигу, мы тебя наберем". Я говорю: "Ребята, если хотите футболиста, набираете и говорите, что условия такие-то. И игрок говорит: да или нет". А таких предложений, чтобы у меня был контракт на руках и я отказался, или чтобы я хотел, а меня не хотели – такого не было", – цитирует Зозулю Tribuna .

Напомним, Кривбасс по итогам прошедшего сезона поднялся в УПЛ, назначил новым тренером Юрия Вернидуба и подписал ряд новичков. Роман же имеет действующий контракт с Фуэнлабрадой, которая вылетела в третий испанский дивизион

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