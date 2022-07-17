"Протягом 5 років в Іспанії не було жодної конкретної пропозиції: "Рома, ми тебе хочемо, ось контракт". Багато людей розуміли, що я не дуже хотів повертатися в той чемпіонат, який був. Часто казав, що Сегунда – набагато краща ліга, ніж УПЛ.

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З Гагаріним (віцепрезидентом Кривбаса – прим.) була розмова: "Вийдемо у вищу лігу, ми тебе наберемо". Я кажу: "Хлопці, якщо хочете футболіста, набираєте і кажете, що умови такі-то. І гравець каже: так чи ні". А таких пропозицій, щоб у мене був контракт на руках і я відмовився, чи щоб я хотів, а мене не хотіли – такого не було", – цитує Зозулю Tribuna.

Нагадаємо, Кривбас за підсумками минулого сезону піднявся в УПЛ, призначив новим тренером Юрія Вернидуба й підписав низку новачків. Роман же має чинний контракт з Фуенлабрадою, яка вилетіла у третій іспанський дивізіон.

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