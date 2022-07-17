Полузащитник Динамо Назар Волошин продолжит карьеру в Кривбассе, сообщает официальный сайт криворожцев.

Кривбасс объявил о возвращении первого легионера

19-летний футболист перешел в команду Юрия Вернидуба на правах аренды и будет выступать за "бело-красно-черных" в течение следующего сезона. Назар стал одиннадцатым новичком Кривбасса – он выбрал себе футболку под номером 19.

Напомним, Волошин – воспитанник Динамо. В прошлом сезоне провел за U-19 15 матчей, в которых забил 7 голов. В Юношеской лиге УЕФА сыграл 7 поединков (2 гола и 3 ассиста). Защищал цвета сборных Украины трех возрастов: U-17, U-18 и U-19.

К слову, этим летом Волошин был на сборе в Швейцарии вместе с Динамо, но после двух недель пребывания в основе был отправлен Мирчей Луческу обратно в молодежку. Его контракт с Динамо действует до 31 декабря 2023 года.

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