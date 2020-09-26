Мехелен впевнено обіграв Сент-Трюйден, а Олександр Філіппов дебютував у складі бельгійської команди. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2020/21, 7-й тур

Мехелен – Сент-Трюйден – 2:0

Голи: Вранкш, 60, 64

Мехелен без особливих труднощів здолав Сент-Трюйден. Перший тайм пройшов у боротьбі, яка вилилась у велику кількість жовтих карток. А от у другому таймі Мехелен повів у рахунку завдяки голу Вранкша. Вже через 4 хвилини той же Вранкш подвоїв перевагу.

Філіппов офіційно став гравцем Сент-Трюйдена

На 66 хвилині у складі Сент-Трюйдена на полі з'явився Філіппов, проте його поява не допомогла команді забити бодай гол. Відзначимо, що інший українець, Мар'ян Швед, провів увесь поєдинок на лаві для запасних.

Таким чином, Мехелен набрав 7 очок та піднявся на 12 місце, а Сент-Трюйден з 5 пунктами залишився шістнадцятим.

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