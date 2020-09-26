Альбасете не зміг перервати жодну зі своїх провальних серій у Сегунді.

Сегунда, 3 тур

Фуенлабрада – Альбасете – 1:0

Гол: Сісс, 65

Команда Зозулі мала нуль очок після двох турів, натомість суперник розпочав сезон доволі впевнено, здобувши чотири пункти. Фуенлабрада показувала доволі яскраву гру в попередніх матчах, однак гості змогли нав'язати свій стиль – захисний і відверто нудний.

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За весь перший тайм Фуенлабрада спромоглася завдати два удари в площину воріт, а здобуток Альбасете був ще слабшим – лише один. Долю поєдинку вирішила 65 хвилина і точний постріл Пате Сісса. "Механічний сыр" зазнав третьої поразки поспіль і залишився на дні турнірної таблиці з різницею голів 0:6.

Зозуля провів на полі весь матч, але нічим особливим на тлі млявої команди не виділявся. Українець двічі бив повз ворота, а в протокол потрапив лише завдяки жовтій картці на 72 хвилині.

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