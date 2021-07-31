31-летний нападающий стал игроком испанской Фуэнлабрады, сообщает официальный сайт клуба.

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Зозуля заключил с "Фуэнлой" 2-летний контракт. Соглашение также предусматривает возможность продления сотрудничества еще на год. В столичный регион Испании украинец перебрался в статусе свободного агента. После сезона 2020/21 он покинул Альбасете, в котором провел 4 года. Форвард пытался трудоустроиться в Алькорконе и Эшториле, но против его подписания выступили местные ультрас.

К слову, прошлый сезон Фуэнлабрада завершила на 11-й позиции Сегунды. Новый чемпионат в дивизионе начнется 15 августа.

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