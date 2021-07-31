Коваленко дебютным голом подарил Аталанте победу в контрольном матче
Аталанта активно проводит подготовку к старту кампании 2020/21. Соперником в нынешнем спарринга была команда из серии В – Порденоне.
Товарищеский матч
Аталанта – Порденоне – 2:1
Голы: Пикколи, 6, Коваленко, 74 – Тсаджу, 14 (пен)
Подопечные Гасперини агрессивно начали спарринг, а Пикколи вывел "богиню" вперед уже на 6-й минуте после подачи с углового от Госенса. Впрочем, уже через несколько мгновений Порденоне отыгрался благодаря пенальти.
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После перерыва на футбольном поле появился Виктор Коваленко. Он наконец восстановился от травмы и впервые в межсезонье оказался в заявке. В конце концов, выход украинца себя оправдал – на 74-й минуте он результативно замкнул передачу Пикколи. Для нашего соотечественника это первый гол в футболке Аталанты, а для команды – победный во встрече.
Впервые забить в официальном матче у Коваленко будет иметь возможность в конце августа, когда стартует Серия А. Правда, пока нет уверенности, что Виктор продолжит выступать именно за Аталанту, ведь медиа активно отправляют его в аренду.
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