Аталанта активно проводит подготовку к старту кампании 2020/21. Соперником в нынешнем спарринга была команда из серии В – Порденоне.

Товарищеский матч

Аталанта – Порденоне – 2:1

Голы: Пикколи, 6, Коваленко, 74 – Тсаджу, 14 (пен)

Подопечные Гасперини агрессивно начали спарринг, а Пикколи вывел "богиню" вперед уже на 6-й минуте после подачи с углового от Госенса. Впрочем, уже через несколько мгновений Порденоне отыгрался благодаря пенальти.

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После перерыва на футбольном поле появился Виктор Коваленко. Он наконец восстановился от травмы и впервые в межсезонье оказался в заявке. В конце концов, выход украинца себя оправдал – на 74-й минуте он результативно замкнул передачу Пикколи. Для нашего соотечественника это первый гол в футболке Аталанты, а для команды – победный во встрече.

Впервые забить в официальном матче у Коваленко будет иметь возможность в конце августа, когда стартует Серия А. Правда, пока нет уверенности, что Виктор продолжит выступать именно за Аталанту, ведь медиа активно отправляют его в аренду.

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