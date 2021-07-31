Трансфер Зозули в Португалию на грани срыва – фанаты в очередной раз стали помехой
Украинский форвард Роман Зозуля не может трудоустроиться из-за очередных протестов болельщиков.
Фанаты Эшторила в соцсетях резко выступили против трансфера Романа Зозули из-за патриотических взглядов украинца, информирует AS.
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В частности, они разместили лицо нападающего и знак запрета, демонстрируя то, что не примут игрока в команде. Также болельщики писали сообщения президенту Эшторила Алешандре Фарии, сообщая, что будут освистывать Зозулю, если тот все же присоединится к клубу. Интересно, что фанаты не сомневаются относительно профессиональных навыков игрока.
Напомним, Зозуля стал свободным агентом после четырех лет выступлений за Альбасете. В общем форвард сыграл за команду 142 матча, записав в свой актив 26 голов и 11 ассистов. Роман мог продолжить выступления в Сегунде, однако его переход в Алькоркон сорвали фанаты, обвинив украинца в "фашизме".
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