Фанаты Эшторила в соцсетях резко выступили против трансфера Романа Зозули из-за патриотических взглядов украинца, информирует AS.

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В частности, они разместили лицо нападающего и знак запрета, демонстрируя то, что не примут игрока в команде. Также болельщики писали сообщения президенту Эшторила Алешандре Фарии, сообщая, что будут освистывать Зозулю, если тот все же присоединится к клубу. Интересно, что фанаты не сомневаются относительно профессиональных навыков игрока.

Напомним, Зозуля стал свободным агентом после четырех лет выступлений за Альбасете. В общем форвард сыграл за команду 142 матча, записав в свой актив 26 голов и 11 ассистов. Роман мог продолжить выступления в Сегунде, однако его переход в Алькоркон сорвали фанаты, обвинив украинца в "фашизме".

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